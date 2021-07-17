آخر أخبار حلا شيحة.. حقيقة تقاضيها 4 ملايين جنيه أجرًا في فيلم «مش أنا»

«آخر أخبار حلا شيحة».. بهذه الجملة تصدرت حلا شيحة محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد بيانها الأخير التي ردت به على التصريحات المختلفة لكافة الجهات، عقب إعلانها في وقت سابق تبرئها من كليب أغنية فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسني، وأحدثت تصريحاتها التي نشرتها عبر«انستجرام» ضجة واسعة في مصر وانقسامًا حادًا بين جمهور مواقع التواصل، خاصة بعد هجوم عدد من الفنانين عليها.

ويرصد «الوطن» آخر أخبار حلا شيحة وبالأخص عن أجرها بفيلم «مش أنا»، ونفي مصدر من الجهة المنتجة لفيلم «مش أنا» ما أثير أخيرًا بشأن تقاضي الفنانة حلا شيحة لمبلغ 4 ملايين جنيه نظير مشاركتها في بطولة الفيلم، قائلًا في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن الأجر المتداول غير حقيقي ومبالغ فيه، مضيفًا أن أجرها لم يتخطى حاجز المليون ونصف المليون جنيه.

حلا شيحة وأجرها في فيلم «مش أنا»

وكتبت «حلا» منذ قليل على الفيس بوك:«حابة أشكر كل الناس الجميلة على رسايلهم الجميلة المشجعة.. وحابة أشكر كل الصحافة التي نشرت فتوى دار الإفتاء النهاردة.. اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل و الفن عموما زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن أكون جزء من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي.. الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق بيه.. وعتابي ليه لحسن ظني بيه.. والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ وبالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر.. كل اللي في المجال شاهدين إني كنت اعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. وأصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما اتأخر نزوله جدا و بدأت اتغير وأصلّح.. لأن بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني».

مقاضاة منتج فيلم «مش أنا» لـ حلا شيحة

وردًا على البوست، نشرت الشركة المنتجة لفيلم تامر حسني منشور تعلن مقاضاة حلا شيحة وكتبت: «توضيح من الشركه المنتجه لفيلم مش أنا، عن ما ذكرته الفنانه حلا شيحا بخصوص باقي مستحقاتها المادية أستاذة حلا شيحة ما يتبقى من مستحقاتك دفعة الدوبلاچ الذي امتنعتي عنه، وهي أقل دفعة مادية لكي و محفوظ لكي داخل الشركة، و تحدثنا معكم أكثر من مرة لاستلامهم أو إرسال مفوض من طرفكم لاستلامهم، و ذلك رغم امتناعك عن الدوبلاچ و تصوير الآفيش، و رفضنا التام لمقاضاتك قانونياً لامتناعك عنهم، و لكن الشركة من الآن ستتوجه بجميع الإجراءات القانونية مستشهدة ببنود العقد المبرم .. وشكراً».