موعد صلاة عيد الأضحى في الأحساء 1442، من أبرز ما كثر عنه عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة، بعد إعلان المحكمة العليا في السعودية، أن وقفة عرفة ستكون يوم الإثنين الموافق 19 يوليو، والثلاثاء الموافق 20 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021.

موعد صلاة عيد الأضحى في الأحساء 1442

تفاوت موعد صلاة عيد الأضحى من مدينة لأخرى، نظرًا لاتساع مساحة المملكة العربية السعودية، ويأتي موعد صلاة عيد الأضحى في الأحساء في تمام الساعة 05:23 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442-2021

ويختلف موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية من محافظة إلى أخرى داخل المملكة، وإن كان الفرق يتراوح بين بضع دقائق إلى ما يقرب من ساعة في بعضها، على النحو التالي:

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الرياض: 5:36 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مكة المكرمة: 6:09 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في تبوك: 6:09 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الدمام: 5:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الطائف:6:17 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في نجران: 5:59 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في العلا: 6:07 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جدة: 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في ينبع: 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القويعية: 5:43 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الظهران: 5:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القريات: 6:00 صباحًا.

جدير بالذكر أنّ السلطات السعودية أعلنت اقتصار موسم الحج على المقيمين ممن تلقوا تلقيحًا كاملًا ضد وباء فيروس كورونا «كوفيد-19»، فيما يستثنى منه الوافدون من الخارج للسنة الثانية.