«عجل» في عفش عروسة تجاوزت تكلفته المليون جنيه بالشرقية.. «بنفرح بنتنا»

شهدت «عزبة باشا»، التابعة لقرية «تلحوين»، بدائرة مركز الزقازيق، في محافظة الشرقية، مشهداً غير معتاد أثناء زفة فرش عروسة بالقرية، ليس فقط بسبب ضخامة كمية المفروشات والأجهزة، وإنما نظراً لوجود «عجل» ضمن المنقولات، كهدية عشاء لأسرة العريس.

«أنا عاوز أفرح بنتي، ولو أقدر أجيب لها حتة من السما مش هتأخر»، بتلك الكلمات بدأ «سامي حسين علي بدوي»، والد العروسة حديثه لـ«الوطن»، وتابع قائلاً: «أنا بأحب بنتي كثيراً، وأحضرت العجل ليكون هدية مميزة لها في عرسها»، مشيراً إلى أن ثمن «العجل» يبلغ 25 ألف جنيه.

وأكد والد العروسة أنه قرر شراء «عجل» بأفضل المواصفات، بصرف النظر عن السعر، لافتاً إلى أنه إذا كان سعره أعلى من 25 ألف جنيه، كان سيقوم بشرائه أيضاً، ومضى قائلاً: «متغلاش حاجة على بنتي».

ولفت «بدوي» إلى أنه قام بشراء «عجل» آخر لذبحه خلال حفل العرس، وتقديمه للمعازيم ضمن وجبات الطعام، كما من المقرر أن يقوم أهل العريس بذبح «العجل»، الذي كان ضمن زفة العفش، وتقديمه للمعازيم أيضاً.

وحول الانتقادات التي تتمثل في أن «العجل» هدية مبالغ فيها، قال والد العروسة: «كل واحد وله وجهة نظر، واحنا بنفرح ولادنا، وفي كل الأفراح يتم تقديم طعام للمعازيم، والعجل سيتم تقديمه للمعازيم بعد ذبحه وطبخه».

ومن جانبها، قالت والدة العروسة إنها كانت صاحبة فكرة شراء «العجل»، من أجل إسعاد ابنتها بشيء مميز، لافتةً إلى أن ابنتها فرحت أيضاً، ورحب والدها بالفكرة، وقام بشراء «العجل» على الفور، ونقله إلى منزل العريس، وتابعت أن العروسة هي الابنة الوحيدة للأسرة، بالإضافة إلى 4 أشقاء من الذكور.

وأشارت والدة العروسة إلى أن مبلغ جهاز العروسة «العفش» وصل إلى 1.5 مليون جنيه، حيث أن المفروشات والأجهزة الكهربائية يصل ثمنها إلى نحو مليون و200 ألف جنيه، والباقي ثمن المفروشات الخاصة بالعريس، واختتمت بالدعاء لابنتها بقولها: «ربنا يتم لبنتي الزفاف على خير، هتسيب بيت أهلها، وتروح بيت أهلها الآخرين، وربنا يبارك في عريسها وأهله، هما ناس محترمين وكويسين».

وقالت «عفاف محمد»، متخصصة في فرش شقق العرائس، إنها قامت بوضع عدد من المفروشات في الشقة اليوم، وسوف تقوم باستكمال وضع المفروشات والأجهزة غداً.