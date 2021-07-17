أشرف زكي: تقدمت ببلاغ ضد حاتم الحويني.. وحلا شيحة لن تعود لنقابة الممثلين

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه تقدم ببلاغ ضد حاتم الحويني، نجل الداعية أبو إسحاق الحويني، بسبب هجومه عليه وتطاوله بالألفاظ بسبب أزمة الفنانة حلا شيحة، موضحًا أن النقابة جاهزة للمعركة: «بيني وبينه القضاء، وأرجو ألا يبكي كما فعل غيره، ولنا في الفنانة إلهام شاهين مثال»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

وأضاف «زكي»، في تصريحات تلفزيونية، أن «الحويني» أخطأ في كل الفنانين والمبدعين والمثقفين، واصفًا ما يفعلونه مع الفنانة حلا شيحة بأنها «محاولات لصيد اليمامة»، كما فعلوا مع فنانات أخرى: «سنلتقي الحويني في المحكمة، لن نترك حقنا ونحن جاهزون»، مستشهدًا بكمية الرفض لأسلوب «الحويني» داخل الوسط الفني، ورفض إطلاق أي وصف عليه.

وحسم نقيب المهن التمثيلية، قرار عدم عودة حلا شيحة إلى النقابة مرة أخرى، معربًا عن تقديره لمشاعر والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الذي طالبه بالتريث، موضحًا أن والد «حلا» في موقف لا يحسد عليه، معلقًا: «كل من يهين النقابة والفنانين لن نتركه بيننا.. هذا أسلوبهم وانكشف أمام الدنيا».

وتابع: «موضوع حلا انتهى ولن تعود إلى النقابة أو من على شاكلتها وجميع من أساء للنقابة».