الجهات المختصة تخلي سبيل المتهمة إسراء عبد الفتاح

أصدرت الجهات المختصة، قرارا بإخلاء سبيل المتهمة إسراء عبد الفتاح، على ذمة القضية التي تواجه فيها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وغرض إرهابي، وتلقي تمويلات من الخارج، ونشر أخبار كاذبة لتهديد الأمن والسلم.

وكانت محكمة الجنايات المنعقدة فى طرة، نظرت في مايو الماضي، أمر مد حبس المتهمة، وأصدرت قرارا بتجديد حبسها لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية رقم 488 لسنة 2019.