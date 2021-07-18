محيي الدين: «حياه كريمة» من أفضل برامج التنمية المستدامة بالعالم

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن ما ذكره أثناء الكلمة المسجلة الموجهة للمؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يركز فيها على بعض النقاط، من أهمها أن الأمم المتحدة في إطار متابعتها لبرامج التنمية المستدامة حول العالم، تحاول أن ترى نماذج يمكن الاستفادة منها حول العالم، ليس فقط جيدة أو مفيدة على مستوى الدولة، ولكن مفيدة على دول أخرى إذا ما انتفعت بالتجربة.

وأضاف «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة «cbc»، أن هناك عددا من المعايير الخاصة بالتنمية المستدامة، ومنها مكافحة الفقر والارتقاء بالبشر والتعليم والرعاية الصحية والارتقاء في البنية الأساسية من توصيل مياه وكهرباء والطاقة، وتقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين، وأيضًا أن يكون استثمارا متوافقا مع أبعاد البيئة ومتغيرات المناخ.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أن مبادرة «حياه كريمة» تعتبر من أفضل برامج التنمية المستدامة حول العالم حسبما ترى الأمم المتحدة، كما أنه وفقًا لما تم إعلانه من الجهات المعنية لمؤسسة «حياة كريمة» والنتائج المبدئية، نجد أن هذه المبادرة بها أشياء مهمة، فمصر نجحت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كما أن البرنامج بطبيعة معني بالاقتصاد الكلي ومؤشراته الكلية.

وأردف «محيي الدين»، أنه يجب أن يكون هناك توازنا نقديا وتوزانا في الموازنات العامة للدولة، أو وضعها تحت السيطرة والاستقرار، حتى يستفيد المواطن من هذا التوازن والتحسن الاقتصادي عبر الوقت، ويجب أن يصل الإنفاق العام لأكثر الأماكن احتياجًا، «مفيش أكتر احتياجا من القرى والنجوع التي يعيش فيها 58 مليون مواطن، الاستثمارات التي يتم ضخها والتي ستتجاوز 700 مليار، يعني 45 مليار دولار، يؤدي إلى زيادة في الطلب وزيادة في فرص العمل، إذا كان هناك استفادة مباشرة لـ 58 مليون مواطن، ومن يقوم بالإنتاج والدخول في هذه المشروعات الحيوية سوف يستفيد».