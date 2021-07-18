محمود محيي الدين يُشيد بـ«حياة كريمة»: مُعدل النمو سيظل في ازدهار

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن ضخ 700 مليار جنيه في مبادرة «حياة كريمة»، يُعد مبلغا ضخما جدًا في ظل الأعباء الملقاة على الموازنة العامة للدولة، كما أن هناك قدرا من التحسن النسبي في عجز الموازنة على مدار الفترة الماضية، بعد جهود قامت بها الحكومة مع البنك المركزي في تنفيذ إجراءات الإصلاح وزيادة درجات السيطرة على الإنفاق وتوجيه الموازنة للمجالات ذات الأولوية.

وأضاف «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة «cbc»، أن مثل هذه المبادرات تعمل على التنوع والتوازن من تحقيق الاستقرار النقدي وزيادة الدخول من أجل توفير فرص عمل، موضحًا أن الإنفاق الذي يتم من خلال الدولة ما يميزه مكونات هذه المشروعات الرئيسية تنتج داخل الدولة، وبالتالي يكون هناك فرص عمل، موضحا «بعض المصانع ومجالات الإنتاج في قطاعات التشييد مش واصلة لطاقتها القصوى في عملية التشييد، وهذا ما يُطمنا أن معدل النمو سيظل في الازدهار».

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أنه على مستوى العالم هناك نصيحة ذُكرت في مجموعة العشرين، حيث إن دول العشرين نصحوا أنفسهم بالمزيد من الإنفاق العام حتى لا يقع اقتصادهم في فخ الركود والتراجع، موضحا أن دور الدولة يتم من خلال استثمارات عامة، أيضا يبقى فيه مجالات للقطاع الخاص، «نشغل قطاعات المقاولات والشركات الخاصة وشركات صغيرة، هيبقى فيه طفرة في تغيير الاقتصاد المصري مع إنشاء المدن الصناعية مع العاصمة الإدارية والأماكن التقليدية اللي هي كانت مراكز للنمو».