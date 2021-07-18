محمود محيي الدين: «حياة كريمة» هي المشروع الوطني التنموي الأول في مصر

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنه على مدار السنوات الماضية، شهدت مصر العديد من المبادرات الهائلة ومشروعات عملاقة سواء في الطاقة أو الكهرباء أو المدن الجديدة والطرق، وكذلك التعامل مع الوضع الوبائي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إلا أنه يرى أن «حياة كريمة» تُعد مشروع الوطني التنموي الأول في مصر ويجمع كل هذه الأمور في برنامج متكامل واحد، «نتمنى التوفيق في عملية التطبيق والتنفيذ».

وأضاف «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة «cbc»، أننا من خلال المرحلة الأولى، رأينا أن المسألة تحتاج لمتابعة ودقة بيانات وهمة عالية، وبفضل الله النتائج مبشرة، ولكن أهم شئ في المستقبل هو التعامل مع أي معوق، قد يكون معوقا ماليا أو فنيا، فالمتابعة المهمة وقيام الدولة بتبني هذا المشروع بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني يهدف للوصول إلى بر الأمان في هذا المشروع الحيوي الذي يرتبط به التنمية والتقدم في مصر.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أن بعض المراكز الصناعية الصغيرة سيتم تطويرها، وهذا سيشجع لمشاركة العديد من السيدات، «قد يكون في هذه المناطق الريفية ناس بتقف بعد الفجر وبتستعد للانطلاق لـ 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وتتحرك ساعتين أو ثلاثة، المرأة بالنسبة لأعبائها داخل البيت والتزامتها من الممكن أنها تتردد في القيام بهذا الموضوع، هيبقى فيه آليات كتيرة هتسمح بالمزيد من المشاركة للرجال والشباب والنساء».