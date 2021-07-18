هالة صدقي: والد أبنائي منعهم من السفر.. اتمسكوا في المطار زي المجرمين

قالت الفنانة هالة صدقي، إنه لازال أمامها قضية الطاعة طبقًا لقانون الأحوال الشخصية الذي يأخذ بالشريعة الإسلامية، إضافة إلى قضية النفقة، ولا تقلق من قضية الطاعة لأن زوجها ليس لديه منزل بمصر وهو أيضًا لا يقيم هنا، والحكم في هذه القضية سيصدر بنهاية الشهر الجاري، معربة عن استيائها من مواقف زوجها التي استغل فيها أولادها بطريقة غير لائقة كأن يمنعهم من السفر ورغبته بتغيير مدارسهم ومعرفة أرصدتهم في البنوك.

وأعربت «صدقي»، خلال تصريحات تلفزيونية، عن استيائها من حرية الأشخاص المتواجدين خارج مصر في نشر مستندات مزورة وأخبار كاذبة عنها، متابعة: «لما أنا ست وحشة مطلقنيش ليه؟.. مصرفش على ولاده ليه؟.. لما نزل مصر 22 يوما مرفعش سماعة التليفون عليهم ليه؟»، كما أنها سمعت كلاما سيئا من زوجها على أولادها عندما طالبته بأخذهم إذا رغب، مناشدة الدولة بوجود آلية تسرع من حصول السيدات على نفقتهن.

وواصلت: «قلت لأبوهم عاوزهم ياخدهم في الصيف ياخدهم، رد عليا رد يجرح عيالي، أزاي أب يتحكم في أطفال أبطال رياضية يتمنعوا من السفر، ويتمسكوا في المطار زي المجرمين، وميمارسوش الرياضة، لأن أبوهم مش عايز»

وتابعت: «منذ 7 سنوات وأنا بتشتم.. وعندى تسجيلات لزوجى وهو بيشتم.. وأنا لو شتمت فيه وطلعت اللى عندى سيتضرر أولادى»، مؤكدة أنها حاولت كثيراً أن تجعل الأمر في طى السرية، ولكن إصرار زوجها الحديث عبر السوشيال ميديا، من أجل الشهرة، سبب انتشار الأمر، موضحة أنها أبلغت النائب العام أن زوجها يقوم بنشر مستندات مزورة عبر السوشيال ميديا، ناصحة الصحفيين بعدم الانسياق خلف ما ينشره.

وأوضحت الفنانة أن والد أبنائها يستغل وجوده خارج مصر وينشر عنها الأكاذيب دون الخوف من أي محاسبة، ويستغل صحفيين لنشر هذه الأكاذيب، مؤكدة أن الصحفي هو من سيتضرر في النهاية لأنه داخل مصر ويمكنها مقاضاته، «أي حد خارج مصر يقدر يكتب اللي عاوزه، لكن الصحفي اللي بياخد فيديوهاته ويتورط، قدمت بلاغ للنائب العام، لأنه بينزل مستندات غير حقيقية، واللي هيتورط الصحفي اللي بينشر».