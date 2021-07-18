يوميا.. «شؤون المسجد النبوي» تقدم 100 ألف عبوة ماء زمزم بالمسجد النبوي

قدمت وكالة «شؤون المسجد النبوي» ممثلة بإدارة السقيا أكثر من 100 ألف عبوة ماء زمزم يوميا على زوار المسجد النبوي خلال أيام عشرة ذي الحجة توزع في جميع الصلوات ووقت الإفطار وأكثر من 9000 لتر من ماء زمزم توزع من خلال الحافظات المحمولة على الظهر على مدار الساعة من خلال 350 موظف قائم على الخدمة.

توزيع 2000 عبوة إهداء «تمر» في صلاة الظهر والعصر والمغرب

ويتم يوميا توزيع 2000 عبوة إهداء «تمر» في صلاة الظهر والعصر والمغرب، فيما ذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس»، ان ذلك جاء لتحقيق أقصى تميز لمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين بالتعاون بين الجهات المعنية تحقيقا لتطلعات القيادة السعودية.‬

واستقر مساء أمس السبت، عدد من أفواج الحجاج وسط مقرات إقامتهم في مشعر «منى»، لقضاء يوم التروية واستعدادا للوقوف على صعيد عرفات في التاسع من ذي الحجة، متبعين ومقتدين بسنة النبي محمد «ص»، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

ومنذ ساعات المساء الأولى، توافد الحجاج إلى الأبراج والمخيمات في مشعر «منى» وسط أصوات تلهج بالتكبير والدعاء، حيث خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية 6 أبراج و70 مخيماً لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى، وفق الإجراءات الاحترازية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتم تخصيص مساحة 4.37 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في أبراج منی، وتخصيص مساحة 4 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة في مخيمات منی، وكذلك تخصيص مساحة 5.33 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في مخيمات مشعر منی.