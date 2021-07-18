الهند تسجل 41157 إصابة بـ«كورونا».. وإجمالي الوفيات يتجاوز 400 ألف

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 41157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و518 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31106065 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 413609 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 541266 حالة

وفي البرازيل، قالت وزارة الصحة، إنها سجلت 34339 إصابة جديدة بالفيروس كورونا و868 وفاة، أمس السبت، ليصل إجمالي الإصابات إلى 19342448 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 541266 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي المكسيك، قالت وزارة الصحة، أمس السبت، إنها سجلت12631 إصابة بالفيروس و225 وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 2654699 حالة، فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 236240 حالة.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ للأمراض المعدية»، اليوم، تسجيل 1292 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3744681 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 91362 حالة.

عربيا، أصدرت الحكومة الأردنية، إجراءات مشددة من شأنها الحد من تفشي الفيروس والتي تنظم عمل الأفراد الذين لم يتلقوا لقاح كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن.

الحكومة الأردنية تصدر تعليمات لتشجيع الموظفين وهيئات التدريس لتلقي لقاح كورونا

وأصدرت الحكومة الأردنية، تعليمات لتشجيع الموظفين وهيئات التدريس لتلقي اللقاح، وجاءت هذه التعليمات على شكل أمر دفاع صادر عن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.

وألزم أمر الدفاع أي موظف في القطاعين الحكومي والخاص وعضو الهيئات التدريسية والادارية في المؤسسات التعليمية لم يتلق الجرعة الأولى من اللقاح أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية بإحضار فحص «بي سي آر» سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأكد أمر الدفاع، أن الموظف المخالف لا يسمح له بالالتحاق بالعمل، وتخصم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تخصم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

حظر إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من اللقاح

كما حظر أمر الدفاع، إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح كورونا أو تخلف عن موعد الجرعة الثانية.

وبموجب أمر الدفاع الأردني، يعاقب كل من يخالف بغرامة لا تقل عن «100 دينار أي ما يعادل 140 دولارا» ولا تزيد على «500 دينار-700 دولار»، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

كما عاقب أمر الدفاع الأردني، المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف بغرامة لا تقل عن «1000 دينار- 1400 دولار» ولا تزيد على «3000 دينار- 4200 دولار».

جازان: ضبط 64 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس

وفي السعودية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة «جازان» الواقعة جنوب غربي البلاد، الرائد نايف الحكمي، إنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 64 شخصًا بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ«كورونا»، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال «837418 جنيه مصري»، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وفي حال كانت المخالفة المذكورة، صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن البلاد، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.