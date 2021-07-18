استقرار سعر الأسمنت في الأسواق قبل عيد الأضحى

استقر سعر الأسمنت، اليوم الأحد، 18 يوليو 2021، عقب 3 ارتفاعات متتالية ليصل الطن إلى 1450 جنيهًا بالأسواق للمستهلك، عقب إعلان الشركات للأسعار الأسبوعية.

وكانت شركات الأسمنت قد ثبتت أسعار الأسمنت للمستهلك، عند 1450 جنيهًا للطن.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إنَّ ارتفاعات أسعار الأسمنت أصابت الأسواق بالشلل، مبينًا أنَّه رغم ارتفاعات الأسمنت محليًا إلا أنَّ تصدير الأسمنت إلى الخارج لعدد من الشركات يباع بنحو 35 دولارًا، في حين يباع في السوق المحلية بـ50 دولارًا، لافتًا إلى أنَّ أزمة الأسمنت تتلخص في تعظيم الأرباح.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 18 يوليو

أسعار الأسمنت المسلح:

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 920 جنيهًا وهي الأعلى سعرصا للبيع.

أسمنت سيناء يباع بسعر 850 جنيهًا.

أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 835 جنيهًا للطن.

- المعلم يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر 875 جنيهًا.

- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 880 جنيهًا.

- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 905 جنيهات.

- أسمنت السويدي يباع الطن بسعر 930 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر 730 جنيهًا.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 725 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيهًا.

- أسمنت السويدى يباع بسعر 758 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2480 جنيهًا.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2425 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 910 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 950 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 959 جنيهًا.

أسعار الجبس

استقرت أسعار الجبس، اليوم الأحد 18 يوليو 2021 على النحو التالي:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر 650 جنيهًا.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر 710 جنيهات.

- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.

- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.