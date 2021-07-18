في خطوتين.. كيف يمكنك الحصول على رقم تأميني لأول مرة؟

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية الحصول على رقم تأمينى، من خلال خطوتين تتمثل الأولى في التوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني بشهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وثاني خطوة تتمثل في تقديم طلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

وأوضحت هيئة التأمينات، أن الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص، مشيرة إلى أن الرقم التأمينى يستمر حتى استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط.

طرق الاستعلام عن الرقم التأمينية من خلال الموقع الإلكتروني

ولفت الهيئة القومية للتأمينات، إلى أنه يتم الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني المرفق هنا أو الاتصال بالخط الساخن، 16217، مشيرة إلى أنه في حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة، وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها، حيث يتم القيام بما يلي:

- يقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التأمينية بقاعدة المعلومات بالحاسب.

- ​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغ الشخص به من قبل الموظف المختص.

- ​في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به.

ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال إدخال الرقم القومى، والاسم الأول للأم باللغة العربية، ثم الضغط على «أنا لست روبوت»، وإرسال الطلب.

وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر أغسطس لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بدءا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس، بإجمالي 31 مليار جنيه، معلنة عن إتاحة الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.