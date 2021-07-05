طرق الاستعلام عن الرقم التأميني والمعاشات بالرقم القومي

يتساءل الكثيرون عن طرق الاستعلام عن الرقم التأميني والمعاشات بالرقم القومى، حيث أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، على موقعها الرسمى ، أن ​​​الرقم التأمينى هو النواه الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وانشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، وإسم الأم، ومحافظة الميلاد ، ومركز الميلاد.

خطوات الإستعلام عن الرقم التأمينى والمعاشات بالرقم القومى

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هناك 6 خطوات لـ الاستعلام عن الرقم التأميني والمعاشات بالرقم القومي والتي تتمثل فيما يلي:

- تتمثل الخطوة الأولى للاستعلام عن الرقم التأميني والمعاشات بالرقم القومي، في اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني​ بالرقم القومي.

- ثاني خطوة هي الضغط على ​​بدء الخدمة من هنا.

- إدخال البيانات الشخصية وهي: الرقم القومي للمستعلم، والأسم الأول للأم.

- النقر على أيقونة أنا لست روبوت، للاستعلام عن الرقم التأميني والمعاشات بالرقم القومي

- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

- حال عدم وجود رقم تأميني خاص بالمواطن الراغب في التسجيل بمنظومة التأمين الاجتماعي، يذهب الراغب في الاشتراك إلى هيئة التأمين التابع لها محل سكنه، ثم يقدم المشترك المستندات المطلوبة منه لتسجيل الرقم التأميني الخاص به.

الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومى

وأتاحت هيئة التأمينات الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، واستعراض تطور زيادة المعاشات إلكترونيا ومن خلال بطاقة الرقم القومي على موقع الهيئة القومية للتأمينات المرفق هنا، واتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش.

- تسجيل كلمة المرور الخاصة بصاحب المعاش.

- حالة كان صاحب المعاش غير مشترك يمكنه استخدام الخدمات الإلكترونية بصفتك مفوض عن منشأة.

- يمكنك استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا.