طلاب الثانوية العامة يتوافدون على المدارس لأداء امتحان الفسلفة والمنطق

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2021، في التوافد على اللجان، لأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق ورقياً بنظام البابل شيت في وسط تأمين ومراقبة محكمة، وتنفيذ لكافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها حرصت على التنسيق الكامل مع جميع مديريات التربية والتعليم للاطمئنان على الاستعداد الكافي لعقد الامتحان وتنظيم دخول الطلاب.

وأضافت الوزارة، أنه جرى التأكيد على جميع المديريات بضرورة السماح للطلاب بدخول اللجان الامتحانية بالكتاب المدرسي، مؤكدة أن الامتحان يعقد بنظام الأوبن بوك، لافتة إلى أنه تم تعقيم جميع اللجان الامتحانية ضد فيروس كورونا المستجد، وتوزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

«شوقي»: الامتحانات تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، موضحاً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير أعمال الامتحانات في جميع اللجان الامتحانية، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات المدونة على أرقام الجلوس.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الامتحانات تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشدداً على الطلاب بضرورة التدقيق في اختيار الإجابة الصحيحة وتظليلها أولاً بالقلم الرصاص ثم بالقلم الجاف بعد التأكد من صحتها.

وتابع وزير التربية والتعليم، بأن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام تعتبر الأفضل في تاريخ الثانوية العامة، موضحاً أنه سيتم تصحيح الامتحانات يتم إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكداً أنه تم البدء في تصحيح الامتحانات التي عقدت.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن غرفة العمليات المركزية حريصة على تتبع جميع صفحات الغش، ورصد أي محاولات لتسريب الامتحانات، موضحة أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على أي طالب يصور الامتحان وينشره على الإنترنت.