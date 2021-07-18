نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ 2021.. استعلم بكود الطالب

يرغب كثير من الطلاب في معرفة نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ 2021، خاصة طلاب الفرقة الرابعة من الذكور الذين سيلتحقون بدفعة التجنيد المقبلة.

وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الانتهاء من إعلان نتائج الفرقة الرابعة والنهائية بمختلف الكيات تحقيقًا لرغبة الطلاب، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب وتدقيق ورصد الدرجات بالكلية ومراجعتها من الكنترول الرئيسي في الجامعة قبل اعتمادها من رئيس الجامعة.

وتنشر« الوطن»، موعد ظهور نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ 2021، ورابط الاستعلام في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ 2021.. موعد الظهور

وأكد الدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية، أن نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ 2021 للفرقة الرابعة ظهرت وجار رفعها على موقع الكلية، من أجل التحاق الذكور بدفعة التجنيد المقبلة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجامعة ونوابه، كما سيجرى إعلان نتائج باقي الفرق بمختلف التخصصات والأقسام تباعًا خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم إتاحتها يدويًا في الكلية أيضا حيث سيجرى تعليقها في أماكن ظاهرة ومعروفة للطلاب.

نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ 2021.. رابط الاستعلام

ويمكن لطلاب الكلية الاستعلام عن نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ 2021، بـ3 طرق أولها من هنــــــــــا، وهو الموقع الرسمي لجامعة كفر الشيخ، ويمكن الاستعلام على موقع الكلية الرسمي من هنــــــــــــا، كما يمكنهم الاستعلام من هنــــــــــــا بكود الطالب وهو مركز المعلومات الإدارية الخاصة بالجامعة ويمكن إدخال كود الطالب الأكاديمي والاستعلام.

نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ 2021.. التدقيق والمراجعة

وأوضح عميد كلية التربية في تصريح لـ« الوطن»، أنه جرى التدقيق ومراجعة درجات الطلاب بكل دقة تحقيقا لمبدأ الشفافية وقبل إعلان نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ 2021، فضلًا عن مراجعتها مرة أخرى بكنترول الجامعة الرئيسي قبل الإعلان ولإعطاء كل طالب حقه تنفيذا لتعليمات رئيس الجامعة.

نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ 2021.. ورقيًا

وأشار «الجندي»، إلى أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة كلية التربية جامعة كفر الشيخ 2021 عبر الكلية ورقيًا، حيث سيجرى تعليقها في أماكن ظاهرة خلال ساعات قليلة.