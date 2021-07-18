شاب يطعن طبيبا في ظروف غامضة بالفيوم

لم يكن الدكتور محمد اللباد استشاري المخ والأعصاب، يعلم أنّ ذهابه في ساعة متأخرة من الليل إلى مستشفى «مكة» بحي الفنية بمدينة الفيوم، وأنّ تلبيته النداء لآداء واجبه الطبي لإسعاف حالة خطيرة، سيكون سبباً في تعريض حياته للخطر، حيث تعرّض للطعن بسكين من الظهر من قبل مجهول، وذلك بعد خروجه من المستشفى واتجاهه نحو سيارته برفقة شخص آخر، حيث هرع ورائه شاب نحيف وطعنه بالسكين عدة طعنات، رغم محاولة المارة إبعاده.

مجهول يطعن استشاري مخ وأعصاب في ظروف غامضة

وتلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد وبرود بلاغاً من مستشفى «مكة»، بتعرض الدكتور محمد اللباد استشاري المخ والأعصاب للطعن بسلاح أبيض عدة طعنات من الخلف، أسقطته غارقاً في دمائه، وذلك أثناء خروجه من المستشفى في ساعة متأخرة من الليل.

فريق بحث لكشف غموض واقعة طعن استشاري مخ وأعصاب

وعلى الفور أمر اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث تحت إشرافه وبرئاسة الرائد حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، لكشف غموض الواقعة، وتحديد الجاني وسرعة ضبطه.

تفريغ الكاميرات لتحديد هوية مرتكب طعن استشار المخ والأعصاب

وحُرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المستشفى والمحال والعمارات المحيطة بها للوقوف على تفاصيل الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأصدرت قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.