نتيجة جامعة كفر الشيخ.. طرق الاستعلام وموعد ظهورها في الكليات

يترقب عشرات الآلاف من الطلاب نتيجة جامعة كفر الشيخ، وذلك بعد انتهاء الامتحانات ببعض الكليات وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة خلال الفترة الماضية، بينما لاتزال هناك كليات طبية تُجرى فيها امتحانات الفصل الدراسي الثاني والممتدة حتى أغسطس المقبل.

وأعلن بعض الكليات نتائج امتحانات الطلاب للفرق الرابعة والنهائية وذلك في ضوء تشديد رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي، على عمداء الكليات بسرعة إعلان النتائج للفرق النهائية حتى يستطيع الطلاب الذكور التقديم لدفعة التجنيد المقبلة.

وتنشر«الوطن»، موعد ظهور وطرق الاستعلام عن نتيجة جامعة كفر الشيخ، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم.

نتيجة جامعة كفر الشيخ.. ظهرت بالكليات الإنسانية والتربوية

وأكد مصدر بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن نتيجة جامعة كفر الشيخ، ظهرت ببعض الكليات الإنسانية والتربوية، خاصة الفرق الرابعة، وسيجرى رفعها على موقع الجامعة والكليات خلال ساعات قليلة، كي يستطيع الطلاب الحصول عليها تمهيداً لتجهيز أوراقهم للتقدم للتجنيد، كما سيجرى تعليقها بالكليات المختلفة.

نتيجة جامعة كفر الشيخ.. موعد الظهور

وذكر المصدر، أنه من المقرر إعلان نتيجة جامعة كفر الشيخ كاملة للكليات التي انتهت بها امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تباعًا خلال أيام، عقب الانتهاء من رفع نتيجة جامعة كفر الشيخ للفرق الرابعة، وسيم تحميلها على الـ«سيرفرات» الخاصة بإعلان النتائج.

نتيجة جامعة كفر الشيخ.. طرق الاستعلام

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة جامعة كفر الشيخ بمختلف الكليات التي ظهرت أو ستظهر خلال أيام عبر الموقع الرسمي للجامعة من هنــــــــــــــا، أو مركز النظم الإدارية بالجامعة والمختص بإعلان نتيجة جامعة كفر الشيخ، من هنـــــــــــا، كما يمكن لطلاب كل كلية الدخول مباشرة إلى موقع الكلية والاستعلام عن نتيجته بكوده الأكاديمي ورقمه السري، وستقوم الكليات بتعليق النتائج في أماكن معروفة لكل الطلاب مثل كل عام.

نتيجة جامعة كفر الشيخ.. الانتهاء من التصحيح

وأشار المصدر،إلى الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكليات التي انتهت الامتحانات بها، ويجرى تدقيق ورصد الدرجات بالفرق المختلفة تمهيداً لإعلان نتيجة جامعة كفر الشيخ، بالكليات التي أنهت الامتحانات، وسيكون الإعلان خلال أيام قليلة تباعًا.