سلطان عمان: نسعى للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في التنمية

أشاد هيثم بن طارق، سلطان عمان، بتميز العلاقات المصرية العمانية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، معربًا في مكالمة هاتفية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما.

ولفت سلطان عمان، إلى أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء كون مصر محورًا أساسيًا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وسعي بلاده للاستفادة من التجربة التنموية الرائدة والملهمة لمصر، التي تحققت من خلال الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وأكد الجانبان خلال الاتصال، حرص البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في المجالات كافة خلال الفترة المقبلة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، وزيادة معدلات التبادل التجاري، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، إضافة إلى أهمية الارتقاء بتلك العلاقات لتصل إلى المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين الجانبين.