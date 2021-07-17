عبدالمنعم سعيد: السيسي وجه رسالة قوية لإثيوبيا في مؤتمر «حياة كريمة»

علق الدكتور عبدالمنعم سعيد الكاتب والمحلل السياسي، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الأول لإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، قائلا إن «حياة كريمة» مشروع كبير سيغير وجه مصر، وهذه رسالة، كما أن وجود جمهور كبير من جميع محافظات مصر يحمل رسالة كما لو أن الشعب المصري يتكلم، سواء بالهتاف أو الصياح أو عبر فنانينه ورجال أعماله وشعبه وشبابه وشيوخه.

وأشار «سعيد»، خلال لقاء عبر «سكايب»، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم السبت، إلى رسالة الرئيس السيسي، القوية في خطابه عندما قال «شاء من شاء وأبى من أبى»، وتحدث عن عدم السماح بخفض حصة مصر من المياه بأي قدر، لافتا إلى أنه كان سعيدا بحديث الرئيس عندما قال إنه لا يوجد سبب للقلق.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي، توجه في مثل هذه المناسبات لجميع الأطراف المعنية، إذ أن رئيس الوزراء الإثيوبي لا يريد أن يُنمي إثيوبيا، ولم يفعل طوال العامين أو الثلاثة الماضية سوى الحرب ضد أهله الإثيوبيين، وجعل السد تكأة للسيطرة والهيمنة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضر الخميس، المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير وتنمية الريف المصري، في احتفالية كبيرة على أرضية ستاد القاهرة الدولي، حضرها عدد من السياسيين والأدباء والمفكرين والفنانين، وعدد كبير من مختلف فئات الشعب.