الديهي: أهم ملامح حكم السيسي القضاء على سياسة المساحيق والمسكنات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، الذي عقد الخميس الماضي باستاد القاهرة، بحضور عشرات الآلاف من المصريين من جميع الأطياف من جميع ربوع مصر، حث الجميع على أننا على أبواب مرحلة جديدة لتطوير حياة 57 مليون مواطن مصري، موضحًا أن «حياة كريمة» هو المشروع الأضخم في تاريخ التنمية المستدامة على مستوى العالم، وهو عبارة عن حزمة مشروعات تخرج فكر متقدم راقي؛ لإخراج الريف المصري الذي نُسي على مدار عقود من حالة لحالة.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن استاد القاهرة كان مزينا بالأمل والطموح والأحلام، لتصبح مصر دولة قوية عظيمة متقدمة، وكانت الفرحة والترقب والقلق في أعين جميع الحاضرين، موضحًا أن الرئيس السيسي استمع لشرح الحكومة بشأن انطلاق قطار حياة كريمة، ليتسع لجميع المصريين ويمر بجميع المحافظات والقرى المصرية، ويوزع أحلاما لتحويل القرى المصرية لقرى نموذجية متكاملة تليق بحياة المصريين.

وأردف الإعلامي، أن هذا المشروع بعد انتهائه يساعد المحافظين ونواب البرلمان ويساهم في إفراغ حقائب النواب من الطلبات ويجعلهم يتفرغون لعملهم التشريعي والرقابة على الحكومة، معقبًا: «فكرة البريد والحقيبة الممتلئة بالطلبات انتهت»، مؤكدًا أن هذا المشروع يغير البيئة السياسية والتشريعية ونظام الحكم نفسه، فهو يحمل في طياته أحلام كانت مؤجلة ومعطلة لقطاع المحليات للعمل بشكل يليق بفكرة مصر اللامركزية.

وأوضح أن أهم ما جاء في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو رده على ما يدور من تساؤلات وقلق لدى المصريين بشأن السد الإثيوبي، وتأكيده بشكل واضح أن أمن مصر خط أحمر، ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى، معتبرًا أن تصريحات الرئيس حول السد الإثيوبي ستبقى خالدة، وهي بمثابة دستور عمل، وكان هناك حفاوة بالغة بالرئيس السيسي، خلال الاحتفالية وتم تحية الرئيس بما يليق به، ولكن الحاضرين كانوا لديهم وجع اسمه السد الإثيوبي، ولكن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن وبما يدور في ذهنه.

وأردف أن نظام حكم الرئيس السيسي، يمتاز بالشفافية والوضوح والتفاعل مع الناس، وأهم ملمح من ملامح حكم السيسي هو مصارحة المواطنين ومشاركتهم فيما يحدث، والصبر الإستراتيجي والحكمة والرشد والحسم وعدم التأجيل وعدم العمل في ظل سياسة المساحيق والمسكنات، وجميع المشكلات تعالج جذريًا بدون مسكنات، كما أننا نمر بأصعب فترة في تاريخ مصر، ونحتاج لأن نكون أقوياء بحكمة ونحن لن نعفو إلا بما يحقق مصالحنا، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس رسالة طمأنة للمصريين أننا أقوياء ولكن بحكمة.

كما ذكر أن هناك من يحاول أن يعبث بوعي للمصريين من خلال بوستات مواقع التواصل الاجتماعي أو غرف الضلال بالكلوب هاوس، أو من خلال البرامج التليفزيونية، موضحًا أن سرقة وعي الناس من خلال ما يتم بثه عبر مواقع التواصل أخطر ما يحدث، ومن بين هؤلاء الكاتب عبد الناصر سلامة، الذي حاول سرقة وعي الناس بمقالاته التي هاجم فيه رئيس الدولة، مؤكدًا أن مقام الدولة ورئيسها أكبر من عبد الناصر سلامة، ومن يعمل خادما لديهم، موضحًا أن أهم إنجاز لعبد الناصر سلامة هو إجراء حوار مع محمد مرسي، كما أنه اعتدى على زميلة صحفية، وصفعها وهي الزميلة سحر عبد الرحمن، مشددًا على ضرورة محاسبة عبد الناصر سلامة، بالقانون لتطاوله على رئيس الدولة.