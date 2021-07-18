«شعراوي»: اعتماد 40 مليون جنيه لإعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم اعتماد 40 مليون جنيه، خلال خطة العام المالي الحالي؛ لإعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن التي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد الحدود الخارجية للحيز العمراني لكل مدينة وقرية وكفر ونجع وعزبة بثوابت أرضية يتم رصدها على الشبكة الجيوديسية للجمهورية.

وأوضح الوزير، أن ذلك للتسهيل على المختصين بالمحافظات في تحديد ورصد التعديات على الأراضي الزراعية بكل محافظة، وذلك في ضوء التكامل بين جهود كافة أجهزة الدولة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى والمدن وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القري والمدن بالمحافظات والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.

المخططات التفصيلية

وأوضح «شعراوي»، في تصريحات صحفية، أنه بالنسبة للمخططات التفصيلية للمدن والقري، فقد تم خلال العام المالي الماضي ومن خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومن خلال المحافظات الانتهاء من المخططات التفصيلية لعدد 2 مدينة هما شبين القناطر، القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، و148 منطقة داخل المدن والامتدادات العمرانية بمحافظات القاهرة، القليوبية، البحيرة، دمياط، الدقهلية، الأقصر، إضافة إلى 88 قرية بمحافظتي البحيرة والدقهلية، وتم اعتمادهم من رئيس مجلس الوزراء بديلاً عن المجالس المحلية ليصبح ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية 225 قرية و 11 مدينة.

انتهاء مخططات 13 مدينة وحيًا

وأشار إلى الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لـ13 مدينة وحيًا هم: مدينتا كفر شكر والخصوص بمحافظة القليوبية، ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، ومدينة السرو بمحافظة دمياط، ومدينتا المنصورة وشربين بمحافظة الدقهلية، ومدن دار السلام وسوهاج واخميم بمحافظة سوهاج، ومدينة كوم أمبو بمحافظة اسوان، ومدن القرنة والزينية قبلي وأرمنت بمحافظة الأقصر، إضافة إلى حي المرج بمحافظة القاهرة، وتم اعتمادهم من رئيس مجلس الوزراء تمهيداً للبدء في اعداد المخططات التفصيلية لها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحافظات، كما تولت الوزارة اعتماد كردون مدينتي ديرمواس بمحافظة المنيا، وفارسكور بمحافظة دمياط من رئيس مجلس الوزراء .

الحيز العمراني لـ20 ألف عزبة

وتابع «شعراوي» أنه بالنسبة لتوقيع نقاط الحيز العمراني فقد تم توقيع نقاط الحيز العمراني على الطبيعة لعدد 20 ألف عزبة وكفر ونجع و85 مدينة من خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني للمدن والكفور والنجوع، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الحالي توقيع نقاط الحيز العمراني لـ15 ألف عزبة وكفر ونجع و25 مدينة.

وأضاف الوزير أن ملفي المخططات التفصيلية للمدن والقرى وتوقيع نقاط الحيز العمراني يحظيان بأهمية كبيرة في احداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والقضاء بشكل نهائي على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مراكز ومدن المحافظات والمساهمة بشكل فعال في تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية في الارتقاء بجودة حياة كل أبناء مصر.