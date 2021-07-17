محافظ البحيرة عن مبادرة «حياة كريمة»: تخدم 50% من السكان

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنّ مشروع تطوير القرى في المحافظة، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، شمل المرحلتين الأولى والثانية، حيث تضمنت المرحلة الأولى 8 قرى في 4 مراكز، بتكلفة 400 مليون جنيه، شملت تنفيذ 110 مشروعات على الأرض.

وأشاد محافظ البحيرة، خلال مداخلة مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، بما تم إنجازه على الأرض في تلك القرى، قائلاً إن مشروعات التطوير ساعدت في تحويل هذه القرى إلى مدن، مؤكداً أن «هذا هو رأي الشارع هناك».

وتابع «آمنة» أنه بالنسبة لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير 1500 قرية، بتكلفة 700 مليار جنيه، شملت 6 مراكز في محافظة البحيرة، تضم 42 قرية و3900 تابع لها، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة من المحافظات ذات الرقع الجغرافية الكبيرة، مشيراً إلى أن مشروعات تطوير القرى تشمل 50% من حجم محافظة البحيرة، بما تضمه من نحو 3.6 مليون مواطن من قاطني تلك المناطق، التي تشملها مبادرة «حياة كريمة».

وجه المحافظ الشكر للقيادة السياسية لتخصيص هذا الاهتمام الكبير بمحافظة البحيرة، قائلاً إن ما سيتم تنفيذه من مشروعات ضمن تلك المبادرة، يبلغ 1422 مشروعاً في مجالات عديدة من القطاعات التنموية، يبلغ عددها 15 قطاعاً، مثل الصرف الصحي والشباب والرياضة والمدارس وسكن كريم والغاز والمدارس والمستشفيات.