لخفض الفاتورة.. اعرف درجة الحرارة المناسبة لاستخدام غسالة الأطباق

تحاول ربات البيوت البحث عن طرق لتقليل استهلاك الطاقة وخفض قيمه فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال استخدام الأجهزة المنزليه الكهربائية، خاصة مع تطبيق وزارة الكهرباء شرائح الاستهلاك الجديدة مع بدء فواتير شهر أغسطس المقبل خلال أيام.

خطوات استخدام غسالة الأطباق لتقليل استهلاك الكهرباء

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، عن عدد من الخطوات يجب أن تتبعها ربات البيوت في المنازل خطوات بسيطة لاستخدام غسالة الأطباق لتقليل استهلاك الكهرباء، أثناء استخدام غسالة الأطباق لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة الشهرية وهي كالاتي:

- اشتري غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA.

- اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.

- يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.

- تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة أطباق، فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.

فوائد ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية

أشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر صفحتها الرسمية، إلى أن ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية يحمل العديد من الفوائد منها.

- خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك.

- خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر في استهلاك الوقود في محطات التوليد.

- دعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلي بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطني ككل.

- خفض الاستثمارات اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة وتوجيهها نحو تحسين جودة الخدمة.

- تجنب الفصل في الأحمال خلال وقت الذروة وفي الفترة التي يزيد فيها الطلب على الطاقة وترتفع فيها الأحمال للحد الأعلى، وتكون بين الساعة السادسة مساء إلى العاشرة مساء خلال فصل الشتاء وبين الساعة السابعة مساء حتى الحادية عشرة خلال فصل الصيف.

الترشيد يعود بالنفع على المواطن والدولة

قالت الوزارة، إن قطاع الكهرباء يتحمل مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتي تستغرق فقط عددا محدوداً من الساعات خلال فصل الصيف ولذلك فمن الضروري تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.