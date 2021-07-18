«المنشآت الفندقية»: سياح الخليج الأكثر تواجدا.. والإشغال وصل لـ60%

قال حسين شكري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق ومدير أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إنَّ السياح العرب خاصة القادمين من دول الخليج هم الأكثر تواجدًا خلال الشهر الجاري بفنادق القاهرة الكبرى، مضيفًا أنَّ السياح السعوديين احتلوا المركز الأول في أعداد السياح الوافدين للقاهرة خلال الشهر الجاري تلاهم الكويتين ثم الإماراتيين.

متوسط إشغالات فنادق القاهرة حاليًا 60%

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية السابق، لـ«الوطن»، أنَّ السياح العرب رفعوا متوسط نسب الإشغال بفنادق القاهرة خلال يوليو الجاري إلى نحو 60% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال الفنادق للنزلاء والمقررة بـ70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، لافتًا إلى أنَّه من المتوقع أنَّ تشهد الأسابيع المقبلة زيادة في أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خاصة من دول الخليج.

فنادق القاهرة الكبرى مستعدة لاستقبال السياح

وأشار إلى أنَّ فنادق القاهرة الكبرى مستعدة لاستقبال أي أعداد من السياح وفقًا للنسبة التي حددتها وزارة السياحة، لافتًا إلى أنَّ الحركة السياحية الوافدة من السوق العربي لمصر مهمة في ظل تراجع أعداد السياح الأجانب الوافدين للمقصد السياحي المصري.

ومن جهته، قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية جيدة حاليًا، مضيفًا أنَّ غالبية السياح العرب يفضلون قضاء إجازاتهم بمصر بفنادق القاهرة، فيما يٌفضل أعداد منهم الإقامة بفنادق الساحل الشمالي والإسكندرية، فيما لا تزال أعداد السياح العرب الوافدين إلى كل من شرم الشيخ والغردقة قليلة.

وأشار إلى أنَّه للمرة الأولى منذ عودة مصر لاستقبال السياح الأجانب، يوليو الماضي، تبدأ العائلات العربية في السفر لمصر، حيث كان غالبية السياح العرب الوافدون لمصر يأتون بشكل فردي، لافتا إلى أنَّ حجوزات السياح العرب خلال إجازات عيد الأضحى المبارك سترفع نسب الإشغال بفنادق القاهرة إلى نحو 90% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار، لاستقبال النزلاء بالمنشآت الفندقية والمحددة بـ70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.