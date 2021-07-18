رصف طريق «لكح - كفر صقر» بـ6 ملايين جنيه بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال رصف طريق «لكح - كفر صقر»، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة معاييرالجوده والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات والأمان والسلامة للطرق.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميداني على المشروعات، للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الرصف لرفع كفاءة البنية التحتية الطرق الرئيسية بالمركز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال رصف طريق «لكح - كفر صقر» بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وعلى جانب آخر، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ بوضع التصور المناسب للاستغلال الأمثل لأسفل كوبري شرويدة في إقامة جراج للسيارات وعربات طعام متنقلة لخدمة المسافرين وسائقي سيارات الأجرة والمسافرين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومشروعات الرصف الجارية، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والأستاذ محمد الأباصيري رئيس حي ثان.

كما تفقد محافظ الشرقيه منطقة أبو حسين بمدينة الزقازيق، والتي من المقرر أن تشهد أعمال تطوير وإقامة متنزه عليها لخدمة أهالي المنطقة، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، تنفيذاً لخطة المحافظة في إقامة متنزهات ونوادي وخلق متنفسات جديده تليق بأبناء المدينة.

في سياق آخر، أجرى محافظ الشرقية، جولة مفاجئة، صباح اليوم، بشوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان على الحالة العامة للنظافة ومتابعة أعمال النوبتجية الصباحية، والتأكد من رفع تراكمات القمامة والمخلفات لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد شارع طلبة عويضة، ووجه توجيهاته بالاهتمام بأعمال النظافة التجميل، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي على الرصيف وعدم السماح بتواجد أي إشغالات بالشارع، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخلق السيولة المرورية المطلوبة ولتوفير عبور آمن للسيارات والمواطنين.