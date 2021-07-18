أخبار الطقس غدا.. نشاط للرياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل، عن أخبار الطقس غدًا الاثنين، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس غدًا

ويتوقع الخبراء أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف بدءًا من يوم غدِ الاثنين على شمال البلاد حتى القاهرة، إلا أنّ ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، يقول الخبراء إنّ هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، فضلًا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أبوسمبل» بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 34 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 30 24

السلوم 30 23

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 37 26

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 20

نويبع 40 29

طابا 38 24

كاترين 32 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 42 30

الغردقة 41 30

مرسى علم 40 27

الفيوم 39 24

بني سويف 40 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

إدفو 45 28

أبو سمبل 44 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 26

حلايب 37 28

رأس حدربة 36 28