عاجل.. تفاصيل الحالة الطبية لياسمين عبدالعزيز: استئصال في الأمعاء وصدمة تسممية

قالت مصادر طبية إن الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقيمة حاليا بغرفة الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة، بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال تكيس على المبيض، ما أدى لحدوث مضاعفات خلال العملية استلزمت إزالة جزء من الأمعاء، أعقبه حدوث «صدمة تسممية»، بحسب تعبير المصدر الطبي،.

وأوضح المصدر الطبي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حالة ياسمين عبدالعزيز بعد العملية، استلزمت نقل أكياس من الدم والبلازما، وستجري عملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

أحمد العوضي يطلب الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز

وكان الفنان أحمد العوضي أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مرور زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بأزمة صحية، وطالب الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتب أحمد العوضي على فيسبوك: «يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة.. أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه.. بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه».