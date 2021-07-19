حظك اليوم برج الحمل الإثنين 19-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل جريء في مواقف الدفاع عن الآخرين لأنه يكره الظلم، كما أنّه يتمتع بشخصية شجاعة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يمنحك أفكارا مربحة وترى المستقبل مشرقا أمامك والوقت مناسب للتخطيط.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحب تمدك بالسحر والجاذبية وبحضور رائع.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.