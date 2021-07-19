حظك اليوم برج الثور الإثنين 19-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يكره مولود برج الثور أن يتدخل أحد في شؤونه، وينزعج من الفضوليين الذين يكثرون طرح الأسئلة التي تخص حياته الشخصية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في مواجهتك مما يشوشك، وقد يجعلك ذلك سريع الغضب.. انتبه أيضا لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

فينوس في وضع معاكس.. قاوم ميلك للعناد، واستمع لمن تحب ولا تحتكر الحوار ولا تستأثر بالحقوق.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.