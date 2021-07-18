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حظك اليوم برج الثور الأحد 18-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:28 ص | الأحد 18 يوليو 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور مخلص وعملي ويستطيع أن يسيطر على التحديات التي تواجهه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور مهنيًا

القمر في مواجهة برجك ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا عملت بتناغم مع الآخرين، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل. 

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