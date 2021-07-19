حظك اليوم برج السرطان الاثنين 19-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان شخص عاطفي لدرجة مفرطة، بحيث يتمتع بقدرة كبيرة على السفر في عالم الأحلام، وهو رومانسي جدًا، وإحساسه مرهف.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان مهنيًا

الفلك يعمل لصالحك ويدفعك نحو منعطف جديد يحمل لك خيرا كثيرا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان عاطفيًا

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بالتألق والحنان ويملؤك عشقا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.