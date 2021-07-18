وزير التعليم: تعليق امتحانات الثانوية العامة 4 أيام واستئنافها السبت المقبل بـ الفيزياء

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليق امتحانات الثانوية العامة 2021، بدءا من صباح غد الاثنين وحتى الخميس المقبل، الموافق 22 يوليو الجاري، على أن يتمّ استئنافها يوم السبت المقبل بامتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، الموافق 24 من الشهر نفسه، وذلك بسبب عطلة عيد الأضحى 2021، لافتًا إلى أنَّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أى معوقات تؤثر على سير الامتحانات.

وزير التعليم: تعليق امتحانات الثانوية العامة 2021 بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك

وقال شوقي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّه تمّ إلغاء امتحانات الثانوية العامة 2021 لـ150 طالبا، بسبب الغش الإلكتروني، مشيرًا إلى أنَّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية «بذل مجهود جبار» لضبط الطلاب الغشاشين، موضحا أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات بدءات بالفعل، حيث أن التصحيح يتمّ إلكترونيًا، دون تدخل العنصر البشري.

وزير التربية والتعليم: بدأنا أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنَّ أسئلة امتحانات الثانوية 2021، التي جاءت في جميع الامتحانات الماضية للشعبتين العلمية والأدبية، اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكّدًا أنَّ جميع الامتحانات في مستوى واحد في السهولة والصعوبة، منوهًا إلى أنَّ جميع اللجان الامتحانية تم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من أي مكروه.

وزير التعليم: جميع أسئلة امتحانات الثانوية 2021 علمي وأدبي اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم

وأشار شوقي، إلى أنَّ امتحانات الثانوية العامة 2021، ستنتهي يوم 2 أغسطس المقبل، كما أنَّ نتيجة الثانوية العامة سوف تعلن عقب انتهاء الامتحانات بنحو 10 أيام، مؤكّدًا أنَّ غرفة العمليات لم ترصد أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، مبينًا أنَّ جميع الطلاب والقائمين على الامتحانات ملتزمون تمامصا بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه.