بإجراءات وقائية.. «حدائق الشرق» بالقناطر تستقبل المواطنين في عيد الأضحى

أعلنت إدارة ري القناطر الخيرية، استعداد حدائق الإدارة والمعروفة بـ«حدائق الشرق» لاستقبال المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى، حيث انتهت أعمال صيانة الحدائق ونظافتها، وتم التأكد من جاهزيتها الكاملة.

تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية في عيد الأضحى

وقال المهندس أشرف درويش، مدير عام ري قناطر الدلتا، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والمياه والصرف بكافة حدائق القناطر، مشيرًا إلى تطوير حديقة «عفلة» بمساحة 14 فدانًا، وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية ومشايات وألعاب ترفيهية، وكذا حدائق النخيل والنيل والبحيرة ومركز ثقافى وحديقة، استعدادًا لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى.

إجراءات احترازية داخل حدائق القناطر الخيرية في عيد الأضحى

وأوضح «درويش»، أنه في إطار توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتوزيع أعداد الزائرين على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية منعًا للزحام، ووضع علامات تحذيرية بمنع التجمعات والانتشار بأنحاء الحدائق.

دخول الأطفال مجانا في حدائق القناطر الخيرية خلال عيد الأضحى

وأشار «درويش» إلى أن دخول الأطفال لحدائق القناطر في عيد الأضحى مجانًا مع أسرهم، لافتًا إلى أن رسوم الدخول 20 جنيهًا للحدائق المطورة، و5 إلى 10 جنيهات للحدائق الأخرى.

محافظ القليوبية يعلن رفع الطوارئ خلال عيد الأضحى

فيما أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية بمجالس المدن والأحياء على مدار 24 ساعة.

وشدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن والاحياء بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتصدي بكل حسم لمواجهة التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية من بداية ظهورها وبشكل فوري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين ورفع القمامة والتراكمات أولًا بأول.