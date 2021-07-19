حظك اليوم برج الأسد الإثنين 19-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بثقتة العالية في ذاته، كما أنّ المحيطين به دائما يعتقدونه مغرور، ويعرف عنه أنّه لا يستطيع أن يعيش دون حب، رغم الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، فهو يظهر حبّه علنًا ولا يخجل من إعلانه.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد 19-7-2021 على الصعيد المهني

قد تكون هناك عراقيل تبطئ خطواتك، وعليك أن تكون صبورا.

حظك اليوم برج الأسد 19-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. فلا تدع كبرياءك يدفعك للتعبير عن مشاعرك بعنف.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.