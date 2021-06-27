الحكومة تزف بشرى لأصحاب سيارات الغاز وتوضح طريقة تحديد أسعار البنزين

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن طريقة تسعير المنتجات البترولية، موضحا أن التسعير يتم من خلال لجنة مراجعة الأسعار التي تتم ممثل عن وزارة المالية وآخر عن وزارة البترول، والتي تنظر في أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر، ويتم تحديد الأسعار وفق السعر العالمي للنفط وسعر الصرف، وبناء عليه يتم تحريك سعر المنتجات البترولية أو الإبقاء عليه، مشيرا إلى أن هذا إجراء دوري.

ونفى وزير البترول، في تصريحات لـ«الوطن»، الشائعات التي ترددت عن اتجاه الحكومة إلى زيادة أسعار المشتقات البترولية مع أول يوليو القادم، قائلا إن هذا الكلام «لا أساس له من الصحة»، وأضاف: «لم تعد لنا علاقة بتسعير أو زيادات يوليو بالموازنة العامة مع وجود لجنة تقيم الأسعار كل 3 أشهر».

تلبية الطلب المحلي من البنزين والسولار 2023

وأشار وزير البترول إلى أنه سيتم تلبية الطلب المحلي من البنزين والسولار مع حلول عام 2023، موضحا أن الوزارة تعمل على دعم برنامج قطاع البترول الجاري تنفيذه لنشر محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، والذي يأتي وفق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتي أتاحت للمواطنين الاستفادة من الغاز كوقود متوفر ونظيف ورخيص لا تتجاوز تكلفته نصف تكلفة الوقود التقليدي من البنزين والسولار بما يعود بالنفع على المواطنين ويحقق لهم الاستفادة من الإنتاج المحلي المتوفر من الغاز الطبيعي.

وحول خريطة محطات الغاز الطبيعي، أوضح الملا أن قطاع البترول اتخذ خطوات سريعة للمضي قدما في نشر محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات، تيسيرا على المواطنين وتشجيعا لهم، خاصة أن تزايد أعداد المحطات ونشرها في طرق ومحاور حيوية يعد رسالة إيجابية وحافزا مهما لكل الراغبين في تحويل سياراتهم لاستخدام الغاز.

محطات غاز طبيعي متنقلة

وأوضح أنه تم بدء تشغيل أول محطة تموين متنقلة لتموين مختلف أنواع المركبات والسيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، كما سيتم الدفع بعشر محطات تموين متنقلة جديدة خلال الفترة المقبلة، علاوة على ما يتم تنفيذه من محطات على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية.

وأضاف الملا أن قطاع البترول بدأ في تطبيق حلول جديدة للاستفادة من استخدام الغاز الطبيعي في المناطق التي لم يتم مد شبكات وخطوط الغاز الطبيعي إليها، وذلك من خلال استخدام وسائل نقل الغاز الطبيعي المضغوط إلى هذه المناطق حيث تتم تغذية بعض المنشآت الصناعية من خلال هذه الوسائل.