خطوات التقدم لـ2300 وظيفة خلال يوليو وأغسطس.. راتب يصل لـ15 ألف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير نحو 2300 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 جنيه لتصل إلى 15 ألف جنيه فى بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهري يوليو وأغسطس 2021.

تفاصيل الوظائف المتاحة

خطوات التقديم في وظائف القوى العاملة

ويمكن للراغبين التقديم للوظائف، التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة من هنــــــــــــا.

2. الضغط على خانة تسجيل راغبي العمل، لتسجيل بيانات راغبي العمل بالوظائف المعلن عنها بالداخل.

3. الضغط على خانة تسجيل الدخول لأول مرة.

4. تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي والمهنة والرقم التأميني والحالة الاجتماعية ورقم الهاتف ورقم الموبايل والعنوان، ثم قم بإدخال كلمة السر وكتابتها مرة أخرى للتأكيد.

5. تسجيل البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم سواء كان متوسط أو عالِ أو دون مؤهل.

6. تسجيل الخبرات والمهارات التي يحصل عليها المتقدم.

7. تسجيل الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم.

8. الضغط على حفظ ومتابعة.

ويدخل المتقدم على النشرة القومية للتشغيل، وكتابة الرقم القومي وكلمة المرور، ليتمكن من التسجيل في الوظائف المعلنة خلال شهر يوليو، وبعدها تبدأ الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص، وفقًا لخبراتهم والوظائف المناسبة لهم.

وأشارت الوزارة إلى أنّ فرص العمل متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية، وأسوان، والبحيرة، وقنا، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يونيو 2021 في النشرة السابقة وعددها 228 فرصة عمل.