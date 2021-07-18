محافظ الجيزة يوجه برفع كفاءة نفق أبو زارع وإصلاح خطوط الصرف الصحي

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية برفع المخلفات، ونواتج التطهير داخل نفق أبو زارع، خلال جولة جولة تفقدية له، للوقوف على أعمال التطوير ورفع كفاءة النفق، والانتهاء من إصلاح طفوحات الصرف الصحي التي يعاني منها النفق.

وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ أعمال طلاء جدران النفق وتجريد وتمهيد للطريق ورفع مستوى الإنارة به وتخصيص دوريات نظافة يومية، للتأكد من عدم وجود مخلفات به، للتسهيل على المواطنين المترددين على المنطقة.

كما وجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بالمتابعة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة إزالة العوائق التي تواجه تنفيذ مشروع إنشاء خط صرف صحي، لاستيعاب كل الضغوطات ومنع الطفوحات المتكررة.

وتابع محافظ الجيزة أعمال إصلاح كسر بخط الصرف الصحي وتطهير وتسليك الشبكات بشارع مجلع روماني من شارع الدكتور فؤاد بحي العمرانية، وتم إنشاء وتركيب بدالة لحين الانتهاء من استبدال الخط بالكامل في موعد غايته 24 ساعة، وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على مجهودات الدولة وأعمال التطوير والحرص على توصيل المرافق، بصورة شرعية وعدم التعدي على الشبكات، حيث وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتركيب الوصلات المنزلية بنظام التقسيط للتسهيل عليهم، ولتمكينهم من الحصول على خدمات مطابقة للمواصفات، مشددًا على رئيس حي العمرانية ضرورة إزالة التعديات والمخازن المتجاوزة لخط التنظيم بشارع الدكتور فؤاد ومنع الأسواق العشوائية بالشارع، استجابة لمطالب المواطنين ولتحسين حركة المرور.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد نور الدين رئيس حي العمرانية.