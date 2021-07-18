شرق الدلتا للنقل والسياحة.. أماكن الحجز وأسعار تذاكر الرحلات

شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، هي إحدى الشركات التابعة للقابضة للنقل البري، ومتخصصة في نقل الركاب من وإلى المحافظات، وتمتلك أسطولًا من الأتوبيسات، خاصة أتوبيسات الرحلات المكيفة والمميزة والتي تقطع مسافات طويلة، كما تسير رحلات لشرم الشيخ ودهب والأماكن السياحية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأتاحت الشركة الحجز بطريقة الـ«أون لاين»، خلال الفترة الماضية في إطار التطوير التي قامت به، فضلًا عن أنه سيجرى إتاحة تطبيق أو أبليكيشن عبر الموبايل لحجز التذاكر «أون لاين»، خلال الفترة المقبلة، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

وتستعرض «الوطن»، أماكن الحجز وأسعار التذاكر للأماكن المختلفة بشرق الدلتا للنقل والسياحة، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

شرق الدلتا للنقل والسياحة.. واجهة الرحلات السياحية

وتقوم شرق الدلتا للنقل والسياحة بتسيير رحلات إلى مختلف المحافظات، منها محافظة جنوب سيناء، وهناك رحلات إلى مدن شرم الشيخ، دهب، سانت كاترين، رأس سدر، طابا، نويبع، وجبل الطور، كما أن هناك رحلات لبورسعيد، الإسماعيلية والسويس، كما تقوم بتسيير رحلات إلى القاهرة، المنصورة، الشرقية ومختلف المحافظات الأخرى.

شرق الدلتا للنقل والسياحة.. أماكن الحجز

وأتاحت شرق الدلتا للنقل والسياحة، أماكن مخصصة لحجز التذاكر والرحلات، منها رحلات شرم الشيخ على سبيل المثال، فهناك حجز «أون لاين»، أو عن طريق محطات «الترجمان، المحطة الدولية، ألماظة، القللي، عبود» بمحافظة القاهرة إلى شرم الشيخ، كما أن رحلات دهب وجنوب سيناء بكل عام تنطلق من هذه المحطات، بينما تنطلق رحلات بورسعيد من محطات «الترجمان، ألماظة، والتجنيد» في أوقات مختلفة على مدار اليوم.

شرق الدلتا للنقل والسياحة.. أسعار تذاكر الرحلات

وأعلنت شرق الدلتا للنقل والسياحة، أسعار التذاكر للرحلات المختلفة عبر موقعها الإلكتروني، من هنــــــــــا، وتتراوح رحلات شرم الشيخ ما بين 150 لـ190 جنيهًا، حسب وقت الرحلة وحجز الأتوبيسات، ويمكنك حجز الرحلات «أون لاين» لشرم الشيخ من هنــــــــــا، كما يمكنك حجز رحلات دهب من هنـــــــــــا، وتتراوح أسعار رحلات دهب من 180 وحتى 210 جنيهات على حسب ميعاد الرحلة والأتوبيس، وحجز رحلات بورسعيد من هنـــــــــــا، وسعر الرحلة 60 جنيهًا.