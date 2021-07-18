الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة خلال إجازة العيد.. أمطار ورياح ورطوبة وشبورة

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حتى السبت المقبل الموافق 24 يوليو الجاري.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة

أعلنت الأرصاد، أنه اعتبارًا من غد الاثنين، يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كل الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد حتى السبت المقبل

أوضحت الأرصاد أن حالة الطقس نهارًا يكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبا ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى وجود انتشار للشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أبو سمبل»، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل إلى 30% تقريبًا.

كما لفتت الهيئة إلى وجود نشاط لحركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، ما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة أثناء الليل.

كما نوهت الهيئة بأن ارتفاع نسبة الرطوبة، يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل، بقيم تتراوح مابين 4:2 درجات.

نسب الرطوبة المتوقعة خلال إجازة العيد

وأشارت الهيئة إلى أن نسب الرطوبة المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث إنه من المتوقع ان تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 35:30%، والكبرى ما بين 82:73 %، أما على السواحل الشمالية فتتراوح الصغرى ما بين 45:40%، والكبرى ما بين 92:83%، وعلى جنوب الصعيد تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى ما بين 15:10%، والكبرى ما بين 25:20%.