ضبط 5 أطنان مخلل فاسدة في القناطر الخيرية

تمكنت أجهزة الرقابة بمديرية الصحة بالقليوبية، من ضبط 5 أطنان مخللات فاسدة في حملة مكبرة بالقناطر الخيرية، بناء على توجيهات الدكتور جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومراقبتها بغرض خلوها من الفساد وضبط المخالفين المتلاعبين في قوت وصحة المواطن الآمن، تحت إشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن 13 برميل ليمون مخلل، و13 برميل خيار مخلل و12 برميل فلفل مخلل، و12 برميل طرشي مشكل جميعها غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

وتبين أن أماكن الضبط مرخصة، ولكن وجد بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتبين وجود مواسير صرف صحي وحمام يفتح مباشرة على صالة الإنتاج وغرفة تفتيش، ما يشكل خطر داهم على الصحة العامة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفات الصحية، فيما تمت التوصية بغلق المنشأة لحين تلافي السلبيات وعرض محاضر الضبط على النيابة العامة للنظر والتصرف كما تم تحرير محاضر جنحة للمخالفات الموجودة.

تكونت اللجنة من «سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ومحمد عبدالمعطي مراقب أول الأغذية بالمديرية، ومحمد صبحي مراقب الأغذية بالمديرية، ومكتب الأغذية بالقناطر الخيرية، وأسامة حمدي مدير مكتب أغذية بالقناطر، ومفتشي الأغذية إبراهيم فكري، وبيشوي نسيم ومحمد سعيد عون»