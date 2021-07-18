حريق 3 منازل في أطفيح.. والحماية المدنية تسيطر على الوضع

اندلع منذ قليل، حريق في مجموعة من المنازل في مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من إخماد النيران.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق في أحد المنازل الموجودة في مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، وتم إخطار قوات الحماية المدنية بالمحافظة، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان الحريق.

بعد وصول رجال الحماية المدنية كان الحريق قد امتد إلى منزلين آخرين مجاورين للمنزل الذي بدأ فيه الحريق.

بمساعدة أهالي المركز، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة التامة على الحريق، وتم إجراء عمليات التبريد في محاولة لمنع انتشار الحريق في نطاق أوسع مما هو عليه.

وبالمعاينة وسؤال شهود العيان، اتضح أن سبب الحريق كان «فرن» أشعله أحد سكان المنزل الذي احترق أولا لإعداد الخبز، إلا أن النيران تناثرت منه محدثة حريق امتد لـ 3 منازل مجاورة.

لم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، بحسب التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.