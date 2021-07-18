عاجل.. حريق هائل في أحد المراكب النيلية بمنطقة الزمالك

شب منذ قليل حريق هائل في أحد المراكب النيلية الموجودة في منطقة الزمالك التابعة لمحافظة القاهرة.

وفور تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بالحريق، انتقلت قوة من رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، كما انتقلت قوة من قسم شرطة قصر النيل، حيث دائرة الحادث، إلى مكان الواقعة.

وتعمل سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية الآن على السيطرة على الحريق ومنع انتقاله إلى الأماكن المجاورة.