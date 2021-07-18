سوما تطلب الدعاء لها وياسمين عبدالعزيز بالشفاء

طلبت المطربة سوما، من جمهورها، الدعاء لها وللفنانة ياسيمن عبدالعزيز بالشفاء العاجل.

وقالت «سوما» عبر صفحتها الموثقة على «فيس بوك»: «بطلب منكم الدعاء ليا بالشفاء في الأيام المفترجة دي، ولكل مريض، محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسيمن عبدالعزيز وكل مريض».

وكانت المطربة سوما، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد نهاية يونيو الماضي.

وكان الكثير من نجوم الفن والمشاهير، طالب جماهيرهم بالدعاء إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الساعات الأخيرة، حتى يشفيها الله سبحانه وتعالى، من الأزمة الصحية التي تعاني منها حاليا.

وكانت بداية رحلة ياسمين عبدالعزيز مع الخطر، أمس، حينما أجرت عملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من على الرحم، ورغم اعتيادية العملية، إلا أن أثناء إجراء العملية في أحد المستشفيات الكبرى، حدث خطأ ما أثناء نقل الدم، واستلزمت ياسمين الحصول على أكياس من الدم والبلازما.

ونقلت ياسمين عبدالعزيز للعناية المركزة، وهي تعاني من تلوث وتسمم فى الدم، وهو ما ترتب عليه دخولها من جديد غرفة العمليات من اجل اجراء عملية جراحية جديدة خلال الساعات المقبلة.

وفي أول رد رسمي من زوج ياسمين عبدالعزيز، الفنان أحمد العوضي، كتب عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم».

وأضاف: «هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفايه إنها تهون عليها».

طلب الفنان أحمد العوضي من جمهوره ومتابعيه ضرورة الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، بقوله: ادعولها تقوم بالسلامة زي ما انتو دايمًا بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هى دلوقتي محتاجة دعواتكم.