مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، تكثر عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل، عن موعد الصلاة، ومن بينها موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام 1442، ليستعد قاطني تلك المدينة، للصلاة هم وذويهم، ويحدد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية، بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها في كل الدول العربية، ومنها المملكة العربية السعودية، نستعرض موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام 1442.

موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام 1442

وفقا للمواعيد المعلنة بالمملكة العربية السعودية، تختلف توقيتات موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية، من محافظة إلى أخرى، وإن كان الفرق يتراوح بين بضع دقائق إلى نحو ساعة في بعضها، فإن موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام 1442 في تمام الساعة 05:19 صباحًا.

وكانت المحكمة العليا في السعودية أعلنت أنّ موعد وقفة عرفة ستكون يوم الإثنين الموافق 19 يوليو، على أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»

موعد صلاة عيد الأضحى في مدن المملكة العربية السعودية

ومن المقرر أن تبدأ صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة: 6:09 صباحًا، في المدينة المنورة: 6:05 صباحًا، في تبوك: 6:09 صباحًا، في جدة : 06:11 صباحًا، في الطائف:6:17 صباحًا، في نجران: 5:59 صباحًا، في العلا: 6:07 صباحًا، في جدة:6:11 صباحًا، في ينبع: 6:11 صباحًا، القويعية: 5:43 صباحًا، في الظهران: 5:19 صباحًا، وأخيرا في القريات: 6:00 صباحًا.

ضوابط صلاة عيد الأضحي بالسعودية

وفي سياق متصل، أجازت السعودية أداء المسلمين لصلاة عيد الأضحى 2021 في المساجد والساحات المفتوحة الواسعة، شريطة اتباع المصلين جميع الإجراءات الاحترازية لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفلكيًا سيكون عيد الأضحى المبارك الثلاثاء 10 ذي الحجة 1442 هجريًا، الموافق 20 يوليو 2021