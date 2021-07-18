حرارتها 30 فقط.. الأرصاد تكشف أفضل الأماكن لقضاء إجازة عيد الأضحى

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الأرصاد الجوية، إنّ الطقس خلال وقفة عيد الأضحى المبارك غدا، يشهد انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة اليوم، 39 درجة مئوية، بينما تسجل غدا 37 درجة مئوية، وستتراوح في أول أيام العيد ما بين 35 و36 درجة مئوية، موضحة أن هذا الانخفاض التدريجي مستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الأحد، أنّ الطقس حار أثناء ساعات النهار على الوجه البحري والقاهرة، وأفضل المناطق خلال هذا التوقيت هي السواحل الشمالية، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 لـ31 درجة مئوية، بينما درجات الحرارة في جنوب البلاد تتراوح ما بين 44 لـ45 درجة مئوية، والطقس هناك شديد الحرارة.

وأشارت إلى أنه أثناء الليل، تنخفض الحرارة على معظم الأنحاء، والطقس يكون معتدل على معظم مناطق الجمهورية، ونسب الرطوبة مازالت مرتفعة، وستستمر طوال الفترة المقبلة، لذلك الشعور بالحرارة يكون أعلى، وهو ما يُعرف بدرجة الحرارة المحسوسة، فإذا كانت العظمى تسجل 39 درجة فتكون الدرجة المحسوسة 41 درجة، إذ يكون الفارق ما بين درجتين أو ثلاثة.

وقدمت نصائح للمواطنين لتجنب الموجة الحارة، قائلة إنه يفضل في فترة الظهيرة «من الضهر لـ5 عصرا» تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة لتعكس أشعة الشمس وتمتص العرق، وتناول المياه بكميات كبيرة وعلى مدار اليوم، لتجنب العطش والإجهاد.

وعند التوجه للشواطئ، فينصح التواجد على الشواطئ في الصباح الباكر أو قبل فترة المغرب، وتجنب التواجد فترة الظهيرة، ويُنصح بوضع المرطبات على الجلد للحماية من الاحتراق بسبب أشعة الشمس، والسفر على الطرق مُهيئ تماما، ويوجد شبورة مائية صباحا خفيفة للغاية، وتتلاشى سريعا نظرا لأن الشروق يكون مبكرا، وبالتالي لا تؤثر على الطرق السريعة.