سوق الملابس «مضروب».. و«المايوهات» تحرك المبيعات

سجلت مبيعات الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، انتعاشة وصفها التجار بالمحدودة، قبيل عيد الأضحى، فيما انتعشت بشكل كبير ملابس المصايف، وأدوات المصايف بالأسواق.

وقال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، إن مبيعات الملابس الجاهزة، لم تحقق سوى 20% من المبيعات، فيما حققت المايوهات الحريمي والرجالي والأطفال، انتعاشة تجاوزت الـ40%، لافتا إلى أن المصايف خطفت ذبون الملابس الجاهزة، رغم عروض الأسعار.

وأشار إلى أن عدد محدود فقط من المحلات، التي تبيع المايوهات الحريمي والرجالي والأطفال، وأفاد بأننا الأعلى سعرا، ليباع المايوه الحريمى بأسعار تتراوح من 290 حتى 1000جنيه، حسب الخامة، والرجالى يباع بأسعار تبدأ من 260 حتى 500 جنيه، والأطفال بأسعار تبدأ من 260 جنيها.

وقال البركات صفا، نائب شعبة الأدوات المكتبية، ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك ارتفاعا كبيرا فى الأسعار، طلب محدود على لعب الأطفال في عيد الأضحى، لافتا إلى أن الأسواق لم تشهد أي عمليات استيرادية لعيد الأضحى.

وكشف عن أن مصر استوردت ما قيمته 88 مليون دولار لعب أطفال، خلال العام الجاري.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الألعاب، أكد «صفا»، أنها بسبب زيادة تكلفة الشحن العالمي وارتفاع تكاليف الشحن، والبلاستك بشكل كبير حول العالم.

وأوضح أن أدوات ومستلزمات المصايف خطفت «زبون» لعب الأطفال في عيد الأضحى، خاصة بعد قرار الحكومة بفتح الشواطئ أمام الجمهور.

ورصد: يباع لعب الأطفال «البناتي»، أدوات المطبخ بأسعار تتراوح من 20- 50جنيها، والعرائس الشعبية من 10-150 جنيها.

لعب أطفال «أولادي، يباع المسدس من 15- 125 جنيها، والسيارات من 40 حتى 150 جنيها.

أدوات مستلزمات المصايف: الجردل يباع بسعر يتراوح من 25 حتى 80 جنيها، العوامة من 10 حتى 25 جنيها، والكتافات تباع بسعر يبدأ من 15 حتى 25 جنيها، واللايف جاكت يباع من 20 حتى 30 جنيها، والعوامة بمظلة تباع بـ75جنيها، والمرتبة تباع بـ60 جنيها، وجمامات السباحة تباع بأسعار تتراوح من 2000 حتى 10000 جنيه.