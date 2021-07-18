بعد إطلاق أول بوابة لمشروعات «حياة كريمة».. مسؤولون بالمبادرة: مواكبة للتحول الرقمي

ناقش برنامج «الحياة اليوم»، إطلاق أول بوابة الإلكترونية لإدارة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة المنيا كأول نموذج بمصر.

واستضاف البرنامج المذاع على شاشة «الحياة»، كلا من الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا ورئيس لجنة «حياة كريمة» بالمحافظة، وريمون رفعت مسؤول النشر الإلكتروني بإدارة التحول الرقمي والمشارك بمبادرة «حياة كريمة»، وعبير عبدالرحمن، مطور نظم المعلومات الجغرافية والمشاركة بمبادرة «حياة كريمة»، للحديث عن هذا الأمر.

وقال الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا ورئيس لجنة «حياة كريمة» بالمحافظة، إن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تطوير 5 مراكز بمحافظة المنيا بإجمالي 192 قرية و757 تابعا موزعين بين 32 مجلسا قرويا، موضحا أن المبادرة تقوم بحوالي 1819 مشروعا تطويريا بالمحافظة تستهدف الكثير من القطاعات بينها التعليم والصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي والمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجمعات الخدمية وكذلك نقاط الإسعاف، مؤكدا أن عمليات التطوير التي تقوم بها المبادرة تشمل كل مناحي الحياة.

وأوضح «محمود» أنه إلى جانب ذلك تحاول المحافظة تطبيق التحول الرقمي الذي تسعى له الدولة بكل مؤسساتها ومشاريعها المختلفة والتي من بينها مشروعها القومي الكبير «حياة كريمة»، الذي يستهدف تطوير قرى الريف المصري.

وأشار نائب محافظ المنيا، إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك بشكل سليم عملت الدولة على إطلاق أول بوابة إلكترونية لإدارة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة المنيا كأول نموذج بمصر، على أن تعمم التجربة بعد ذلك بكل المحافظات المصرية.

وقالت عبير عبدالرحمن، مطور نظم المعلومات الجغرافية والمشاركة بمبادرة «حياة كريمة»، إن المبادرة مهتمة بشكل كبير بإنشاء قاعدة بيانات سليمة ودقيقة عن كل المعلومات الجغرافية الخاصة بالقرى التي تستهدفها المبادرة.

وقال ريمون رفعت مسؤول النشر الإلكتروني بإدارة التحول الرقمي والمشارك بمبادرة «حياة كريمة»، إن المبادرة مهتمة أيضا بنشر كل المعلومات التي تخص أعمالها التطويرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك عبر المواقع الصحفية، حتى يساعد ذلك في تعريف الناس والمواطنون بكل ما يتم إنجازه من خلال تلك المبادرة.