بين الفرنسي والصيني.. المنافسون لسوزوكي سياز 2022 في السوق المحلية

مع بداية الربع الثالث للعام الجاري تم طرح عدد من الطرز المختلفة لسيارات الركوب الملاكي موديل العام 2022، داخل السوق المحلية المصرية، ومن ضمن القائمة طراز «سوزوكي سياز 2022» والذي تم طرحه مؤخرا؛ وترصد السطور التالية قائمة المنافسين للسيارة الجديدة في الفئة السعرية، داخل السوق المحلية.

سوزوكي سياز

-تم طرح موديل 2022 من السيارة بفئة واحدة داخل السوق المحلية يصل سعرها إلى 258.500 جنيه، وتنتمي لفئة السيارات السيدان.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 105 حصان، وعزم دوران يصل إلى 138 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4490 ملم طول، 1730 ملم عرض، 1485 ملم ارتفاع)، ويصل طول قاعدة العجلات 2650 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 495 لتر، وسعة خزان الوقود 42 لتر.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12 ثانية.

أم جي5

-تم طرح السيارة بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات، وتدخل الفئة الأعلى تجهيزا ضمن قائمة المنافسين بسعر 262.900 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 120 حصان، وعزم دوران يصل إلى 150 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4601 ملم طول، 1818 ملم عرض، 1489 ملم ارتفاع)، ويصل طول قاعدة العجلات 2680 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 512 لتر، وسعة خزان الوقود 45 لتر.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12.5 ثانية.

سيتروين سي إليزيه

-تم طرح السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الفئة الاولى بسعر 235 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 263.900 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 حصان، وعزم دوران يصل إلى 150 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4427 ملم طول، 1948 ملم عرض، 1466 ملم ارتفاع)، ويصل طول قاعدة العجلات 2652 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 506 لتر، وسعة خزان الوقود 50 لتر.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12.7 ثانية.

بيجو 301

-تم طرح السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الفئة الاولى بسعر 243 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر269.900 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 حصان، وعزم دوران يصل إلى 150 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4442 ملم طول، 1748 ملم عرض، 1466 ملم ارتفاع)، ويصل طول قاعدة العجلات 2652 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 506 لتر، وسعة خزان الوقود 50 لتر.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12.1 ثانية.