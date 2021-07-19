طالبه بخفض صوت الأغاني فمزق جسده.. القصة الكاملة لمقتل ضحية البساتين

«الصوت عالي وطيه شويه على قدك»، جملة كانت كفيلة بإنهاء حياة قائلها على يد أحد الأشخاص ويبلغ من العمر 20 عاما، وذلك على خلفية مشادة كلامية بينهما تطورت إلى شجار لتصل في النهاية إلى الاعتداء بسلاح أبيض أحدث طعنات نافذة في جسد المجني عليه وتقطعت أوصاله التي سالت منها الدماء ليسقط الضحية صريعاً دون حراك.

صوت أغاني مرتفع تسبب في جريمة قتل

بدا السبب الذي وقعت من أجله جريمة القتل المروعة بمنطقة البساتين بالقاهرة، غير منطقي، ولا يرقى ليتسبب في حدوث مشاجرة، حيث إنّ بداية الواقعة كانت بتوقف «التوك توك» الخاص بالمتهم أسفل منزل المجني عليه والذي كانت تجمعهما علاقة نسب، إذ أنّ الضحية يعد خال طليقة المتهم، وصدر من «التوك توك» صوت مرتفع يضج بالأغاني، ليطالب المجني عليه المتهم بضرورة خفض الصوت كونه تسبب في إزعاجه، ليتطور الأمر إلى مشادة بينهما ومن ثم مشاجرة عنيفة انتهت بشكل مأساوي عنما استل المتهم سكيناً وهرول به صوب المجني عليه وسدد له عددا من الطعنات النافذة في منطقتي الصدر والبطن أودت بحياته على الفور.

بلاغ بالحادث وضبط المتهم

وكان قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا يفيد بوصول أحد المواطنين يبلغ من العمر 45 عاما، إلى مستشفى أحمد ماهر، وقد فارق الحياة متأثراً بإصابته بعدد من الطعنات بسلاح أبيض، لتتشكل على الفور قوة من فريق البحث والتحري وعقب الانتقال إلى المكان محل الواقعة، أفادت التحريات أنّ المتهم والمجني عليه سبق وأن تشاجرا معاً بسبب خلافات عائلية بينهما بسبب تطليق المتهم ابنة شقيق الضحية، إلاّ أنّه يوم الحادث كان «التوك توك» هو السبب في ارتكاب الجريمة عقب التوتر بين الضحية والمتهم، وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية.